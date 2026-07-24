В Самарской области включили сирены из-за ракетной опасности. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Утром в пятницу, 24 июля 2026 года, в Самарской области объявили ракетную опасность. Сразу после этого в регионе завыли сирены, которые сопровождались сообщениями о воздушной тревоге.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Не подходите к окнам», - сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место. В связи с ракетной опасностью в Самарской области объявили режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не выпускает и не принимает самолеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал