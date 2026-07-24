Жительница Самары потеряла 21 тысячу рублей на лжеинвестициях

Лжеброкер исчез и перестал отвечать на сообщения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 44-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Она пыталась заработать на инвестициях, но вместо прибыли потеряла 21 тысячу рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина увидела в интернете объявление о дополнительном заработке. Ей позвонил мужчина, назвался сотрудником брокерской фирмы и уговорил перевести деньги для инвестирования. После перевода вывести средства не получилось, а лжеброкер исчез и перестал отвечать на сообщения», — рассказали в полиции.

Осознав, что ее обманули, самарчанка обратилась в полицию, а по факту мошенничества завели уголовное дело.

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