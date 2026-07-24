В Самаре проверили 87% теплосетей перед отопительным сезоном

Провели опрессовку внутри более чем 3 249 зданий Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему периоду: сотрудники филиала проверили более 1 300 километров труб, это 87,5 % инженерных коммуникаций. О промежуточных результатах испытаний энергетики доложили главе города Ивану Носкову на рабочем совещании, об этом сообщает администрация Самары.

«Гидравлические испытания помогают выявить скрытые повреждения на теплосетях и устранить их до холодов. Это обеспечит бесперебойную работу системы в сезон. До испытаний управляющие компании провели опрессовку внутри более чем 3 249 зданий», — говорится в сообщении.

Состояние сетей проверяют холодной водой под давлением, превышающим рабочее в 1,2 раза. На время испытаний горячую воду отключают, задвижки на ответвлениях к потребителям закрывают, а после проверки на местах повреждений работают ремонтные бригады. В первую очередь чинят коммуникации, от которых запитано больше всего домов. После замены трубы заполняют водой и проверяют снова. Значительная часть работ уже выполнена.

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