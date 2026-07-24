Забрала бомбу из тайника в Самаре: ФСБ задержала в Москве готовящую теракт женщину

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ задержали 30-летнюю женщину, которая готовила теракт против сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. Сделать это она планировала с помощью бомбы, которую привезла из Самары, пишет KP.RU.

Женщину задержали в Москве, когда она пыталась заложить взрывчатку под автомобиль силовика. По информации ФСБ, подозреваемая сама связалась с куратором через мессенджеры. Она пообещала участвовать в теракте в обмен за помощь с выездом в Евросоюз.

Женщина отправилась на Украину, где прошла инструктаж, после этого она вернулась в Россию. Из тайника в Самаре она забрала взрывчатку и поехала в Московскую область. Теракт был предотвращен сотрудниками ФСБ.

На россиянку завели уголовное дело. Сейчас она находится под стражей. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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