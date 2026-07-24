Забрала бомбу из тайника в Самаре: ФСБ задержала в Москве готовящую теракт женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники ФСБ задержали 30-летнюю женщину, которая готовила теракт против сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. Сделать это она планировала с помощью бомбы, которую привезла из Самары, пишет KP.RU.
Женщину задержали в Москве, когда она пыталась заложить взрывчатку под автомобиль силовика. По информации ФСБ, подозреваемая сама связалась с куратором через мессенджеры. Она пообещала участвовать в теракте в обмен за помощь с выездом в Евросоюз.
Женщина отправилась на Украину, где прошла инструктаж, после этого она вернулась в Россию. Из тайника в Самаре она забрала взрывчатку и поехала в Московскую область. Теракт был предотвращен сотрудниками ФСБ.
На россиянку завели уголовное дело. Сейчас она находится под стражей. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал