В Самаре назвали дома с самыми частыми засорами канализации

В трубах системы водоотведения допускается только вода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре за 2026 год определили дома, где чаще всего засоряется канализация. Лидерами стали три адреса с 11 выездами на прочистку: переулок Тургенева, 23, а также улица Братьев Коростелевых, 15 и 23. Еще в девяти домах бригады выезжали по 8-9 раз, об этом сообщает «РКС-Самара».

«В трубах системы водоотведения допускается только вода, а салфетки, остатки еды и прочий мусор туда сбрасывать нельзя. Из-за засоров в домах снижается комфорт проживания, а продажа квартир осложняется», – напомнили в ресурсоснабжающей организации.

По 9 выездов зафиксировали на улицах Полевой, 7, Ялтинской, 7, Молодогвардейской, 232, Аксаковской, 167, Партизанской, 98 и Димитрова, 23. По 8 раз бригады выезжали на Белорусскую улицу, 89, 91, 98. Сотрудники организации просят жителей не выбрасывать в унитаз ничего лишнего, чтобы избежать аварий и продлить срок службы сетей.

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