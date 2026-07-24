Спасатели обследуют реку и прибрежную зону, где последний раз видели 14-летнего подростка. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Самарской области продолжаются поиски утонувшего 14-летнего мальчика. ЧП произошло вечером 22 июля 2026 года на реке Самаре около села Борское в Борском районе.

«Специалисты обследуют русло реки, прибрежную зону и прилегающую местность. Ситуацию осложняют быстрое течение и сложный рельеф дна», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В поисках подростка задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Как отметили в оперативном ведомстве, работы идут в непрерывном режиме. Их приостанавливают только на ночное время.

Напомним, вечером 22 июля очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что в реке Самаре утонули 14-летний и 17-летний подростки. Тело одного из них спасатели достали из воды, а вот второго найти тогда не удалось. Известно, что вместе с погибшими на реке был еще один подросток — 17-летний парень. Он едва не утонул, но очевидцам удалось его спасти.

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