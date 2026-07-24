Жительница Самары перевела мошенникам 3 млн рублей

После перевода она связалась с банком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

27-летняя жительница Самары обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестный представился сотрудником налоговой службы и убедил ее перевести сбережения на якобы безопасный счет. В результате девушка лишилась около 3 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Звонивший настойчиво убеждал самарчанку, что ее сбережения под угрозой и якобы третьи лица пытаются их похитить. Он настаивал: чтобы защитить деньги, нужно немедленно перевести их на специальный «безопасный» счет. Испугавшись за свои средства, девушка последовала указаниям злоумышленника», — рассказали в полиции.

После перевода средств она связалась с банком, чтобы уточнить информацию, и там ей подтвердили, что деньги на «безопасный» счет не поступили. Сотрудники банка объяснили, что она стала жертвой обмана и девушка сразу же обратилась в полицию. По факту мошенничества завели уголовное дело.

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