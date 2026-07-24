Самарскую УК оштрафовали на 400 тысяч за долг в 1 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре управляющая компания и ее директор привлечены к ответственности из-за грубого нарушения лицензионных требований. Долг УК перед ресурсоснабжающей организацией за энергоресурсы достиг 1 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
«В отношении юридического и должностного лиц завели дела об административном правонарушении по осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Им назначили штраф в размере 400 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
После вмешательства прокуратуры должник начал принимать меры для погашения долга. Контроль за полным погашением останется за ведомством до фактического завершения выплат.
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