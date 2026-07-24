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НовостиПроисшествия24 июля 2026 7:49

Самарскую УК оштрафовали на 400 тысяч за долг в 1 млн рублей

В Самаре УК и ее директор нарушили лицензионные требования
Елизавета ЖИРНОВА
Должник начал принимать меры для погашения долга

Должник начал принимать меры для погашения долга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре управляющая компания и ее директор привлечены к ответственности из-за грубого нарушения лицензионных требований. Долг УК перед ресурсоснабжающей организацией за энергоресурсы достиг 1 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

«В отношении юридического и должностного лиц завели дела об административном правонарушении по осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Им назначили штраф в размере 400 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры должник начал принимать меры для погашения долга. Контроль за полным погашением останется за ведомством до фактического завершения выплат.

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