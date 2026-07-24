Спрос на каско в Самарской области вырос на 18%

Средняя выплата по каско в Самарской области за первое полугодие составила 128 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какие автомобили жители Самарской области чаще покупали онлайн и страховали по каско в январе–июне 2026 года. Соответствующее исследование провели экосистема Сбера для автолюбителей и СберСтрахование.

По данным аналитиков, самой страхуемой маркой за этот период стала отечественная Lada — на бренд пришлось 24% от всех полисов каско для легковых автомобилей. Второе место занимает китайский Haval (17%), следом идут Geely (9%), Chery (6%) и Changan (4%). В целом по стране чаще всего страховали отечественную Lada, а также китайские Haval, Geely, Chery и Changan.

Самыми востребованными моделями автомобилей с пробегом в первом полугодии стали Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia Ceed и Opel Astra. Что касается новых автомобилей, то в числе наиболее популярных моделей — Jetour Dashing, Lada Granta, Lada Niva, Solaris HC, Tenet T7, Lada Vesta, Lada Largus, Lada Iskra, Tenet T4 и Jetour T1.

«Погода и дорожная обстановка нередко преподносят то, к чему сложно подготовиться заранее. Ливень, град, упавшая ветка или задетый на стоянке бампер способны обернуться внеплановым ремонтом. Для многих водителей полис становится способом не покрывать такие расходы самостоятельно и не откладывать восстановление автомобиля. Средняя выплата по каско в Самарской области за первое полугодие составила 128 тысяч рублей — почти в 3 раза выше средней стоимости полиса», — рассказала управляющий самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

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