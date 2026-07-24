В Самаре по губернаторскому проекту благоустраивают 40 дворов и два сквера

Работы начались в начале июля Фото: администрации Самары Фото: другой источник..

В Самаре стартовала реализация инициатив жителей в рамках губернаторского проекта. В 2026 году благоустроят 40 дворов и два сквера – имени Монастырского и возле дома № 11 на улице Ногина, на эти цели выделено свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщает администрации Самары.

«Работы начались в начале июля. Они активно идут во дворах на улицах Золотухина, Никитской, Пензенской, Енисейской, Мечникова, а также в поселках Береза и Мехзавод», – говорится в сообщении.

Большинство проектов связано с асфальтировкой проездов, парковок и пешеходных дорожек. Детские и спортивные площадки восстанавливают в 20 дворах. Например, у дома № 17 на улице Физкультурной оборудуют огражденную площадку с резиновым покрытием, а у дома № 129 по той же улице реализуют проект «Геометрия движения», там асфальтируют проезд и парковки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал