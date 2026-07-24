В Самаре мошенники вымогают деньги через фальшивые видеопоздравления от блогеров

Деньги уходят на подконтрольные мошенникам реквизиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре мошенники предлагают заказать у блогеров шуточное видеопоздравление для друга, но после оплаты жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов. Они запугивают уголовной ответственностью и вымогают деньги, об этом сообщают «РИА Новости».

«Злоумышленники создают страницы-клоны блогеров с копиями видео и отзывов: предлагают заказать поздравление, оплатить услугу и оставить контакты. После перевода денег видео не присылают, а жертве звонят лжеправоохранители и заявляют, что платеж ушел запрещенной организации», – говорится в сообщении.

Пострадавших могут вынуждать оформлять кредиты или передавать доступ к учетным записям. Испугавшись угроз, они соглашаются выполнять указания аферистов.

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