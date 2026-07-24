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НовостиПроисшествия24 июля 2026 8:50

В Самаре мошенники вымогают деньги через фальшивые видеопоздравления от блогеров

После оплаты видеопоздравления самарцам угрожают уголовным преследованием
Елизавета ЖИРНОВА
Деньги уходят на подконтрольные мошенникам реквизиты

Деньги уходят на подконтрольные мошенникам реквизиты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре мошенники предлагают заказать у блогеров шуточное видеопоздравление для друга, но после оплаты жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов. Они запугивают уголовной ответственностью и вымогают деньги, об этом сообщают «РИА Новости».

«Злоумышленники создают страницы-клоны блогеров с копиями видео и отзывов: предлагают заказать поздравление, оплатить услугу и оставить контакты. После перевода денег видео не присылают, а жертве звонят лжеправоохранители и заявляют, что платеж ушел запрещенной организации», – говорится в сообщении.

Пострадавших могут вынуждать оформлять кредиты или передавать доступ к учетным записям. Испугавшись угроз, они соглашаются выполнять указания аферистов.

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