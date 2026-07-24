Жителя Самарской области наказали на 1,5 года за пьяную езду

Нарушителя остановили при проверке документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который в состояние алкогольного опьянения был за рулем. Водителя задержали сотрудники ДПС в селе Обшаровка и наказали на 1 год 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает Самарский областной суд.

«На судебном заседании вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении сожительницы с двумя малолетними детьми и ее беременность. Отягчающим обстоятельством признали рецидив», — говорится в сообщении.

Медосвидетельствование подтвердило, что нарушитель был пьян, его остановили при проверке документов. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на 5 лет 6 месяцев. Ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление. Приговор пока не вступил в законную силу.

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