Конкурс профмастерства линейных руководителей прошел на химпредприятии в Тольятти

В октябре победители конкурса представят химпредприятие в корпоративном финале чемпионата / Фото: АО "ТОАЗ"

В Тольятти прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший линейный руководитель». Его провел Тольяттиазот. Соревнования состоялись в рамках корпоративного чемпионата «Лучший по профессии» Группы «Уралхим».

Конкурс проходил в течение двух недель и включал в себя проверку теоретических знаний и практику. Его участниками стали более 20 сотрудников производственных подразделений химпредприятия. Впервые в истории соревнований свое профмастерство показали женщины-руководители.

На первом этапе конкурсантам нужно было ответить на 40 вопросов в сфере охраны труда, промышленной безопасности, бережливого производства и основ управления персоналом. На втором этапе, в который прошли 10 человек, нужно было провести самопрезентацию, а также решить ситуационную задачу на выявление уровня развития корпоративных компетенций.

Первое место в конкурсе занял старший мастер смены производства карбамида Николай Журавлев. Он завоевал звание лучшего линейного руководителя второй год подряд. На втором месте — начальник лаборатории № 34ОТК Алена Гриднева, на третьем — старший мастер смены цеха № 37 Денис Кузнецов. В октябре победителям конкурса предстоит представить химпредприятие в корпоративном финале чемпионата.

«Подобные инициативы являются важной частью корпоративной стратегии по развитию персонала и укреплению кадрового потенциала компании. Особенно приятно, что в этом году к участию в конкурсе присоединилась и женская половина линейных руководителей», - сказал заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

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