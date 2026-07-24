В Самаре владельцев гостиниц оштрафовали за наем бывшего таможенника

Наказание назначили в виде штрафов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд Ленинского района Самары оштрафовал две коммерческие организации и их должностных лиц на 140 тысяч рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«В 2025 году бывший сотрудник таможни последовательно принимался на работу в двух коммерческих организациях. Однако работодатели не направили сведения о заключении трудовых договоров на предыдущее место службы», — говорится в сообщении.

Организации оказывали гостиничные услуги. Суд признал компании и их руководителей виновными и назначил наказание в виде штрафа.

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