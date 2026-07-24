Проезд на ул. Пензенской/Владимирской частично перекроют в Самаре на четыре дня

На время ремонта автобусы и трамваи направят в объезд. Фото: администрация Самары.

Вечером в пятницу, 24 июля 2026 года, в Самаре частично перекроют проезд на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Ограничения введут на время ремонта трамвайных путей на пересечении с автодорогой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работы планируется завершить до 20:00 28 июля. На время ремонта трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации», - говорится в сообщении мэрии.

Дорогу по обеим сторонам трамвайной линии сузят. В связи с этим перекресток улиц Пензенской и Владимирской в течение четырех дней будет частично недоступен для движения СИМов, автомобилей и общественного транспорта. В объезд направят автобусы №№ 13, 90 и 99, а также трамваи №№ 1, 4, 16 и 23.

В администрации Самары отмечают, что при движении по улице Владимирской проезд через улицу Пензенскую будет невозможен. Также нельзя будет повернуть налево с улицы Пензенской на улицу Владимирскую и с Владимирской на Пензенскую. Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема движения общественного транспорта. Фото: администрация Самары.

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