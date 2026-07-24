Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу МТК-поставщиков

МТК-поставщики это представители малого и среднего бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область по итогам первого полугодия 2026 года вошла в первую десятку регионов России по числу малых технологических компаний, которые работают с госзаказчиками. Общий объем таких договоров составил 1,55 млрд рублей, об этом сообщает минэкономразвития региона.

«В целом по стране число МТК-поставщиков достигло почти 1,5 тысяч. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество договоров выросло на 26% – до 6,7 тысяч на 76,8 млрд рублей», – говорится в сообщении.

У госзаказчиков наиболее востребованы программные продукты, компьютерное оборудование, машины и ИТ-услуги. В число заказчиков входят крупные банки, организации атомной, авиационной и нефтегазовой отраслей. По данным Корпорации МСП, 90% всех МТК-поставщиков представители малого и среднего бизнеса.

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