Подросток на питбайке разбился насмерть при ударе о дерево в лесу под Сызранью

Парень не справился с управлением и влетел в дерево. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером в четверг, 23 июля 2026 года, в лесополосе в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там 16-летний подросток разбился на питбайке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, все случилось около 18 часов в лесу. Подросток ехал со стороны Октябрьска в направлении Сызрани. В пути он не справился с управлением и влетел в дерево. Травмы, полученные парнем, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия. Проводится проверка. В облглавке призывают родителей тщательнее следить за своими детьми и не позволять им ездить на мототранспорте без водительского удостоверения, шлемов и экипировки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал