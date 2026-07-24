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НовостиПроисшествия24 июля 2026 10:21

Подросток на питбайке разбился насмерть при ударе о дерево в лесу под Сызранью

В Самарской области подросток решил покататься на питбайке по лесу и влетел в дерево, парень погиб на месте
Анастасия ФИЛАТОВА
Парень не справился с управлением и влетел в дерево.

Парень не справился с управлением и влетел в дерево.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером в четверг, 23 июля 2026 года, в лесополосе в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там 16-летний подросток разбился на питбайке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, все случилось около 18 часов в лесу. Подросток ехал со стороны Октябрьска в направлении Сызрани. В пути он не справился с управлением и влетел в дерево. Травмы, полученные парнем, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия. Проводится проверка. В облглавке призывают родителей тщательнее следить за своими детьми и не позволять им ездить на мототранспорте без водительского удостоверения, шлемов и экипировки.

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