В Самарской области смертность в ДТП снизилась на 12,8 % за полгода

На трассах выявили 11 аварийно-опасных участков Фото: «Волжская коммуна»

В Самарской области за первое полугодие 2026 года количество погибших в ДТП снизилось на 12,8%. На дорогах региона зарегистрировано 1473 аварии, тяжесть последствий которых снизилась с 5,7 % до 5,2 %. Об этом сообщили в итогах заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Показатель тяжести последствий в области ниже на 1,8%, чем по Приволжскому федеральному округу, и на 2% в целом по России», - говорится в сообщении.

На региональных трассах выявили 11 аварийно-опасных участков. На них разработали 19 инженерных мероприятий: установку знаков, светофоров, шумовых полос и камер фиксации нарушений. Всего утвердили перечень из 290 мероприятий, выполнили более 37%.

На федеральных трассах в регионе количество ДТП сократилось на 30%, а число раненых на 35%. По итогам заседания поручили проанализировать причины роста аварий на пешеходных переходах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал