В России расширили возможности детской банковской карты

Дети смогут изучать онлайн-курсы по разным направлениям / Фото: пресс-служба Сбербанка

Российский банк расширяет возможности детской карты. Ее функционал дополняют образовательными сервисами. Родители, оформившие ребенку первую такую карту до конца 2026 года, смогут бесплатно выбрать для него необходимые образовательные курсы одой из крупнейших онлайн-школ России, сообщает пресс-служба Сбера.

Дети смогут изучать онлайн-курсы по разным направлениям — от математики и английского до финансовой грамотности и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Курсы подобраны с учетом возраста: каждый ребенок получит то, что актуально именно для него.

Ожидается, что совместная акция банка и онлайн-школы Фоксфорд поможет детям углубить знания по школьным предметам и освоить новые навыки в удобном онлайн-формате.

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