В Самаре на 12 лет уменьшили возраст Дома Васильева

Объект культурного наследия находится на улице Молодогвардейской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре скорректировали сроки постройки объекта культурного наследия «Дом Васильева», который находится на улице Молодогвардейской, 119. Ранее считалось, что его возвели в 1890 году.

Но эксперты выяснили, что купец Васильев лишь в 1901 году подал прошение о разрешении на постройку двухэтажного каменного дома. В 1902 году его возвели, а в 1903 году стоимость недвижимости Васильева оценили в 3233 рубля.

Документы о корректировке «возраста» Дома Васильева подготовили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Таким образом, оказалось, что «возраст» объекта культурного наследия на 12 лет меньше, чем предполагали ранее.

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