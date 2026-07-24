Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 11:13

В Самарской области ожидается гроза в ночь на 25 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности
Елизавета ЖИРНОВА
При ЧС звоните по номеру «112»

При ЧС звоните по номеру «112»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности, ночью 25 июля местами ожидается гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Во время грозы не выходите из дома, закройте окна, двери и дымоходы. Не топите печку, отключите от сети электроприборы и телевизоры, не пользуйтесь телефоном. Если стихия застала на улице, спрячьтесь в ближайшем здании», — порекомендовали в ГУ МЧС по Самарской области.

Не прячьтесь в небольших сараях и под одинокими деревьями. Нельзя находиться на возвышенностях и открытых местах, а также у воды. Велосипедистам и мотоциклистам нужно прекратить движение и отойти от транспорта на 30 метров. Если гроза застала в автомобиле, не покидайте его, закройте окна и опустите антенну. При ЧС звоните по номеру «112».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал