В Самарской области ожидается гроза в ночь на 25 июля

При ЧС звоните по номеру «112» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности, ночью 25 июля местами ожидается гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Во время грозы не выходите из дома, закройте окна, двери и дымоходы. Не топите печку, отключите от сети электроприборы и телевизоры, не пользуйтесь телефоном. Если стихия застала на улице, спрячьтесь в ближайшем здании», — порекомендовали в ГУ МЧС по Самарской области.

Не прячьтесь в небольших сараях и под одинокими деревьями. Нельзя находиться на возвышенностях и открытых местах, а также у воды. Велосипедистам и мотоциклистам нужно прекратить движение и отойти от транспорта на 30 метров. Если гроза застала в автомобиле, не покидайте его, закройте окна и опустите антенну. При ЧС звоните по номеру «112».

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