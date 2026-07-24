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НовостиОбщество24 июля 2026 11:43

Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

В Самарской области прошло торжественное мероприятие в МТЛ «Арена»
Елизавета ЖИРНОВА
Наш регион прочно удерживает четвертое место в ПФО Фото: Минпромторга Самарской области

Наш регион прочно удерживает четвертое место в ПФО Фото: Минпромторга Самарской области

В МТЛ «Арена» в Самаре состоялось празднование Дня работника торговли. На площадке собрались представители отрасли, ветераны, предприниматели и власти. В торговле региона работает более 130 тысяч человек, что составляет около 12 % от числа трудоспособных жителей. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Работников торговли наградили благодарностями губернатора, почетными грамотами и благодарностями Минпромторга России. Также наградили победителей конкурса «Торговля Самарской области - 2026»», - говорится в сообщении.

Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет 10,8%. Это третья по значимости сфера после обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых. По итогам прошлого года и первого квартала 2026 года наш регион прочно удерживает четвертое место в ПФО по обороту розничной торговли.

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