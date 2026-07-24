Пять пляжей Самары не прошли проверку Роспотребнадзора

Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Самарской области проверил пляжи региона. На 10 из них выявили несоответствующие по микробиологическим показателям пробы. Проверку Роспотребнадзора в том числе не прошли пять пляжей Самары, который расположены на 1-й, 2-й и 4-й очередях набережной, в районе Загородного парка, спуска на улице Советской Армии.

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», – прокомментировала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Также несоответствующие пробы выявили на пляже Отрадного, городском пляже №1 в Сызрани, на пляжах «Итальянский» и «Волжский замок» в Тольятти, а также в Нефтегорском районе. При этом пробы воды соответствуют нормам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

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