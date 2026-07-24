Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 11:50

Пять пляжей Самары не прошли проверку Роспотребнадзора

Несоответствующие пробы воды нашли на пляжах Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах

Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Самарской области проверил пляжи региона. На 10 из них выявили несоответствующие по микробиологическим показателям пробы. Проверку Роспотребнадзора в том числе не прошли пять пляжей Самары, который расположены на 1-й, 2-й и 4-й очередях набережной, в районе Загородного парка, спуска на улице Советской Армии.

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», – прокомментировала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Также несоответствующие пробы выявили на пляже Отрадного, городском пляже №1 в Сызрани, на пляжах «Итальянский» и «Волжский замок» в Тольятти, а также в Нефтегорском районе. При этом пробы воды соответствуют нормам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал