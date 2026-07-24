В Самарской области завели уголовное дело после гибели двух подростков на реке

Они устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело после гибели подростков на реке Самара. 22 июля 2026 года во время купания утонули двое подростков 14 и 17 лет. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Необходимо обучать детей основам безопасного поведения и строго следить, чтобы они не оставались у воды одни», - предупредили в следственном управлении.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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