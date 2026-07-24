Глава Самарского УФАС Леонид Пак прокомментировал ситуацию с топливом в регионе

Глава Самарского УФАС Леонид Пак стал гостем радио "КП-Самара". Фото: скриншот с видео.

Руководитель Самарского УФАС Леонид Пак прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. Он считает, что во многом на это повлияли сезонный спрос и остановка ряда предприятий. Об этом глава ведомства заявил в эксклюзивном интервью «КП-Самара».

«Цена формируется за счет спроса и предложения, а летом спрос повышается. Какие-то заводы встают на технологические ремонты. Какие-то обстоятельства внешние, как мы знаем, влияют на эти факторы, когда они внепланово начинают ремонтироваться. И это все влияет на наличие топлива. Мы ведем мониторинг на базах Самарской области. Мониторинг остатков топлива - сколько в баках, в резервуарах у них находится. И я с удивлением обнаружил, что по факту с теми данными, которыми мы оперируем, примерные объемы топлива в остатках такие же, как и в том году были. Может быть, чуть поменьше, но это процентов 10. В масштабах области - это не совсем критично», - отметил Леонид Пак.

Глава антимонопольного ведомства также спрогнозировал скорое появление топлива в должных объемах на всех заправках Самарской области:

«У нас топливо продается, особенно у независимых, вообще с разных заводов. Это и рязанский НПЗ, ярославский, даже омский привозили бензин. И так как логистика вот эта нарушена, независимым трудно подвозить топливо, возникает такой разрыв, что влияет, конечно, на цену. Но, если говорить в перспективе, то группа заводов уже запускается, которые не выпускали топливо. И, я думаю, еще неделя или две, и топливо, которое уже закуплено и едет, появится у нас».

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