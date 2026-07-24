Иван Носков: «Ничейных» сетей в Самаре больше быть не должно»

Проблему бесхозных сетей в Самаре решают комплексно. Фото: администрация Самары.

В Самаре за последние полтора года выявили более 1000 км бесхозных коммуникаций. Речь идет о теплосетях, водопроводах и канализациях, которые не стоят на балансе ни одной организации или ведомства. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Проблему бесхозных сетей по всему городу решаем комплексно. Принимаем такие объекты (трубопроводы, камеры, колодцы и т.п.) на баланс муниципалитета, а затем передаем ресурсоснабжающей организации», — написал мэр в своем канале в МАХ.

По словам Ивана Носкова, в 2025 году ресурсникам передали 476 объектов водоснабжения, в 2026-м — еще 599. Также в августе должны окончательно согласовать оформление большого числа теплосетей на баланс энергетиков.

Глава Самары отметил, что зачастую бесхозные сети появляются из-за недобросовестных застройщиков. Они годами или даже десятилетиями не занимались ремонтом и содержанием сетей и не передавали их на баланс города и ресурсоснабжающих компаний. Нередко причинами этому были нарушения при строительстве, а также то, что объекты не были официально сданы в эксплуатацию или заморозка стройки на каком-то этапе.

«Чтобы избежать подобных проблем в будущем, проработаем вопрос строгого контроля с профильными министерствами и Госстройнадзором. До застройщиков информацию тоже доведем — «ничейных» сетей в Самаре больше быть не должно!», — подчеркнул Иван Носков.

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