Почти 32 миллиона рублей потратят на ремонт поликлиники №4 в Самаре

Срок выполнения работ – с даты заключения контракта и не позднее 1 декабря 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Самары запланировали капитальный ремонт поликлиники №4 на улице Ученической, 117. Информация об этом размещена на госзакупках. Максимальная цена аукциона составляет почти 38 миллионов рублей.

«Срок выполнения работ – с даты заключения контракта и не позднее 1 декабря 2026 года», – говорится в аукционной документации.

Работы должны проводить квалифицированные рабочие и аттестованные специалисты. При производстве нужно использовать оборудование, предназначенное для определенных условий. Ремонт пройдет в несколько этапов.

Подрядчика планируют определить 5 августа.

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