Самарца оштрафовали на 120 тысяч рублей за незаконную инвалидность

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2021 году житель Самары купил фальшивые документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о его здоровье. На этом основании он оформил третью группу инвалидности и все положенные при этом выплаты. Незаконно полученные деньги мужчина тратил на свои нужды.

«Ущерб, нанесенный государству, превысил 856 тысяч рублей», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Самарцы обвинили в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Еще пока шло предварительное следствие, он возместил причиненный ущерб. Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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