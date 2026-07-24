Самарский бизнес может привлечь до 500 миллионов рублей по новой госпрограмме

Чтобы получить консультацию, предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес». Фото: минэкономразвития Самарской области

В 2026 году самарские предприниматели, которые работают в приоритетных отраслях, могут получить займы от 500 тысяч рублей до 500 миллионов рублей по ставке «ключ плюс 3%», чтобы пополнить оборотные средства. Новую меру поддержки запустила Корпорация МСП и Банк России.

«Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей – новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса», – отметил зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Программа доступна для предпринимателей, которые работают в сфере туризма, логистики, производства, IT, креативных индустрий, научно-технологической деятельности а также малым технологическим компаниям и тем, кто участвовал в региональных программах по повышению производительности труда. Льготная ставка действует один год, оформить кредит уже можно в банках-участниках.

Чтобы получить консультацию, предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес». Также информация доступна на портале mybiz63.ru или по телефону 8-800-300-63-63. Бизнес в регионе получает поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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