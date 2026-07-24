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НовостиПроисшествия24 июля 2026 14:29

Схватил ребенка и потащил: в Тольятти охранник до смерти искалечил 10-летнего мальчика

10-летний ребенок погиб в Тольятти на охраняемом объекте
Александра ТАЙБАТРОВА
По этому факту заведено уголовное дело

По этому факту заведено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти погиб 10-летний мальчик. Как сообщает СК Самарской области, вечером 23 июля ребенок решил пробраться на охраняемую территорию ресурсоснабжающей организации. Когда мальчик лез через забор, его увидел 58-летний охранник, который дежурил в эту ночь. Он схватил мальчика и потащил его по забору из прутьев.

«В результате ребенку причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в лечебном учреждении», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По этому факту заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Охранника задержали, следствие будет ходатайствовать о том, чтобы его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела находится в активной фазе. Уже осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.

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