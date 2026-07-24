Самарский депутат Живайкин прокомментировал новые меры поддержки участников СВО

Эти законы станут дополнением к тем мерам поддержки, которые уже действуют в Самарской области. Фото: пресс-служба «ЕР»

Госдума РФ утвердила несколько законов, которые расширяют меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Эти инициативы подготовили при активном участии партии «Единая Россия». Их прокомментировал депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

«Мы в регионе готовы оперативно выстроить работу по каждому направлению. Ни одна семья погибшего бойца из Самарской области не должна остаться без поддержки», – отметил он.

Теперь семью погибшего военнослужащего не смогут исключить из очереди на жилье, а те, кого исключили, имеют право восстановиться в очереди задним числом. Статус ветеранов боевых действий получат саперы, спасатели, сотрудники МЧС, которые работали на освобожденных территориях. Кроме того, ветеранам и инвалидам боевых действий станет доступна бесплатная процедура ЭКО. Воспользоваться этой возможностью также смогут вдовы бойцов, если на то было дано нотариальное согласие.

Эти законы станут дополнением к тем мерам поддержки, которые уже действуют в Самарской области.

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