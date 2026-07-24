Углубленную диспансеризацию прошло около 2000 участников СВО в Самарской области

На этой неделе в Сызрани 26 бойцов прошли углубленную диспансеризацию. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области ветераны СВО проходят углубленную диспансеризацию. Первый ее этап организован в поликлиниках по месту жительства, а второй – в пяти медучреждениях Самары, Тольятти и Сызрани. В этом году проверить свое здоровье смогли уже около 2000 бойцов.

На этой неделе в Сызрани 26 бойцов прошли углубленную диспансеризацию. Их осмотрели 10 профильных специалистов, за каждым бойцом закрепили личного сопровождающего из числа медработников.

«Мы подходим к каждому ветерану индивидуально. Задача этого этапа - не просто провести осмотр, а составить ясную картину здоровья человека, чтобы в дальнейшем при необходимости оперативно подключить реабилитационные программы или направить на дополнительную диагностику», – рассказала Инна Емакаева, заведующая отделением общей врачебной практики.

Один из участников диспансеризации Денис Коробов отметил, что процесс был удобно организован. Его заранее пригласили в медучреждение, привезли из дома на машине, встретили у входа и провели по всем врачам.

По итогам диспансеризации ветеранам дали рекомендации по мерам профилактики, лечению, медицинской реабилитации, санитарно-курортному лечению.

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