В соседнем с Самарской областью регионе запретили продажу вейпов

Запрет будет действовать с 1 марта 2027 года по 2032 год Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В соседней с нашим регионом Саратовской области запретили продажу вейпов. Запрет будет действовать с 1 марта 2027 года по 2032 год. Такой закон приняли депутаты Саратовской облдумы 22 июля.

Ранее Госдума РФ дала регионам право самим устанавливать запреты и ограничения на продажу электронных сигарет. После того, как закон вступит в силу в Саратовской области, там нельзя будет продавать и хранить никотиносодержащую продукцию, а также устройства для ее потребления, кроме изделий с нагреваемым табаком.

Также будет запрещена продажа на электронных площадках. Подобные ресурсы выявляют, информацию о них направляют в Роскомнадзор для последующей блокировки. За нарушения предусмотрена административная ответственность, сообщает телеканал «Саратов 24».

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