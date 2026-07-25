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НовостиОбщество25 июля 2026 5:10

В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности утром 25 июля

В Самарской области устранили угрозу атаки БПЛА
Алена ПРОВКИНА
В регионе отбой беспилотной опасности

В регионе отбой беспилотной опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром в субботу, 25 июля, жители Самарской области получили сообщение об отбое беспилотной опасности. Угроза для региона длилась порядка четырех часов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по губернии.

«Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области в 07:40», — указали в сообщении.

Согласно данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в самарском аэропорту «Курумоч». Информацию об этом разместили в 03:31. На данный момент они еще не сняты. Пассажирам стоит быть внимательнее к времени прилета и отправления.

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