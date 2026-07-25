В Самаре могут пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте

Пока о стоимости новых тарифов ничего неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местных жителей предупредили о возможном поднятии цен за проезд в общественном транспорте. Об этом глава департамента транспорта Андрей Карпочев рассказал 63.ру.

По словам чиновника, повышение возможно со следующего года. В текущем году такое решение не рассматривается. На данный момент ведомство разрабатывает новое тарифное меню, в котором будут учитывать несколько льготных тарифов.

Пока что окончательная стоимость проезда неизвестна. Однако оплата по карте все также будет ниже, чем наличными. Кроме того, возможно внедрение пересадочного талона, который будет рассчитан по другому тарифу.

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