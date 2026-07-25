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НовостиОбщество25 июля 2026 6:21

В Самарской области задержаны пять авиарейсов

В самарском аэропорту статус «задержан» получили пять направлений 25 июля
Алена ПРОВКИНА
В аэропорту действуют ограничения

В аэропорту действуют ограничения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глубокой ночью в субботу, 26 июля, в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Спустя четыре часа угрозу ликвидировали, однако в самарском аэропорту задержаны пять рейсов, информацию разместили на официальном сайте.

«В статусе «задержан» на данный момент находятся следующие направления: «Самара – Екатеринбург», «Самара – Минеральные воды», «Самара – Москва», «Самара – Махачкала», - указано в сообщении.

При этом, по данным Росавиации, до сих пор в самарском аэропорту действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эксперты отмечают, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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