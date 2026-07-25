Самарский врач Курпита назвала восемь рекомендаций, замедляющих старение мозга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области врач-гериатр городской больницы №10 Анна Куртина назвала восемь пунктов, помогающих замедлить старение мозга. Информацию разместили на сайте министерства здравоохранения региона.
«Помочь замедлить старение мозга может: сбалансированное питание, физическая нагрузка, интеллектуальная деятельность, когнитивные тренировки, социальная активность, полноценный сон, отказ от вредных привычек и контроль хронических заболеваний», — отметила специалист.
Особое внимание стоит уделить регулярному прохождению диспансеризации и профилактических осмотрах. В рамках процедур важно оценивать параметры здоровья, которые могут повлиять на работу головного мозга.
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