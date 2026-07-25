В Самарской области ремонтируют дороги к спортивным объектам

В регионе отремонтируют дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области реализуют национальный проект «Инфраструктуры для жизни». В регионе планируют отремонтировать дороги, ведущие к спортивным объектам, об этом сообщили в областном правительстве.

«В рамках нацпроекта отремонтируют дороги к школам олимпийского резерва, стадионам, спортивным комплексам и детским секциям. В планах ремонт участка трассы «Отрадный – Богатое – Борское» и ключевые улицы в областной столице», - указали в сообщении.

Ремонт в Самаре проведут на участке Московского шоссе, дорогу по улице Циолковского, дорога по переулку Гончарова, а также на улице Родины в Тольятти. Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальта. Также в планах ремонт посадочных площадок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал