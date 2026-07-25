В Самарской области на 70% вырос спрос на аренду сапбордов

Самарцы стали чаще арендовать водный инвентарь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплой и ясной погоды все больше жителей Самарской области стремятся выбраться из бетонных квартир. Граждане стали в пять раз активнее арендовать летний инвентарь, об этом сообщили представители сервиса «Авито».

«Больше всего самарцы арендуют оборудования для водных видов спорта – сапборды, каяки и байдарки. В мае спрос вырос в 4,9 раза по сравнению с апрелем», - написали аналитики.

Самым популярным направлением в сфере услуг традиционно является ремонт велосипедов и самокатов. В мае количество обращений по этим вопросам увеличилось на 42% по сравнению с прошлым годом и на 44% — по сравнению с апрелем.

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