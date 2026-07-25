Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 8:43

В Загородном парке Самары появился новый деревянный настил

В Самаре на одном из пляжей стало более комфортно
Алена ПРОВКИНА
Новый настил установили в парке. Фото: минприроды Самарской области

Новый настил установили в парке. Фото: минприроды Самарской области

В Загородном парке Самары установили новый деревянный настил на пляже. Ручную работу представили специалисты Ставропольского лесного управления, об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Настил из натурального дерева выглядит эстетично и органично вписался в природный ландшафт. Его расположили у лестницы. После спуска жители сразу попадают на дорожку. Лесники уже готовят новую партию. На следующей неделе зону настила планируют расширить», - отметили в сообщении.

Кроме того, на склоне парка, где открывается вид на закаты, установлены дополнительные лавочки. Пространство вокруг них декоративно отсыпали мульчей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал