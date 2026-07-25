В Загородном парке Самары появился новый деревянный настил

Новый настил установили в парке. Фото: минприроды Самарской области

В Загородном парке Самары установили новый деревянный настил на пляже. Ручную работу представили специалисты Ставропольского лесного управления, об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Настил из натурального дерева выглядит эстетично и органично вписался в природный ландшафт. Его расположили у лестницы. После спуска жители сразу попадают на дорожку. Лесники уже готовят новую партию. На следующей неделе зону настила планируют расширить», - отметили в сообщении.

Кроме того, на склоне парка, где открывается вид на закаты, установлены дополнительные лавочки. Пространство вокруг них декоративно отсыпали мульчей.

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