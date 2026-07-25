В Самаре Дворец ветеранов приглашает жителей на ретро-встречу

Местных жителей пригласили посетить мероприятие. Фото: администрация Самары

В Самаре местных жителей приглашают на ретро-встречу во Дворец ветеранов. Об этом сообщили в городской администрации.

«Администрация города и организации нацелены на работу с горожанами «серебряного» возраста. Эксперты считают, что танцы и пение станут хорошим способом провести время, получить положительные эмоции и познакомиться с новыми людьми», — отметили в сообщении.

Желающие могут освоить искусство танца и пения во Дворце ветеранов. Встречи проходят каждую неделю в актовом зале учреждения на ул. Мориса Тореза, 103А. Ретро-площадка «Чтобы сердце и душа были молоды». Узнать подробности можно на официальных страницах организации.

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