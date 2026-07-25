Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+34°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 9:33

В Самаре Дворец ветеранов приглашает жителей на ретро-встречу

Творческие площадки в Самарском Дворце ветеранов приглашают гостей
Алена ПРОВКИНА
Местных жителей пригласили посетить мероприятие. Фото: администрация Самары

Местных жителей пригласили посетить мероприятие. Фото: администрация Самары

В Самаре местных жителей приглашают на ретро-встречу во Дворец ветеранов. Об этом сообщили в городской администрации.

«Администрация города и организации нацелены на работу с горожанами «серебряного» возраста. Эксперты считают, что танцы и пение станут хорошим способом провести время, получить положительные эмоции и познакомиться с новыми людьми», — отметили в сообщении.

Желающие могут освоить искусство танца и пения во Дворце ветеранов. Встречи проходят каждую неделю в актовом зале учреждения на ул. Мориса Тореза, 103А. Ретро-площадка «Чтобы сердце и душа были молоды». Узнать подробности можно на официальных страницах организации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал