Самарцам объяснили, кто возместит средства за товары с маркетплейсов

Покупатель вправе требовать возврат средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области и по всей стране из-за участившихся атак вражеских БПЛА возможны сбои в поставках товаров с маркетплейсов. Часть заказов может быть повреждена, а сроки доставки увеличатся.

Законодательство о защите прав потребителей предусматривает, что возврат денег за уже купленный товар может быть обязанностью как продавца, так и платформы маркетплейса. Клиент имеет право потребовать возврата средств или замены товара, независимо от обстоятельств.

Если система не отменит заказ автоматически, покупатель может обратиться с жалобой на просрочку доставки. В таком случае ответственность за задержку ложится на продавца.

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