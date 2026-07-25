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НовостиОбщество25 июля 2026 10:47

Самарцы заметили повышение цен на память LPCAMM2

Цены на память для техники выросли почти в два раза
Алена ПРОВКИНА
Самарцы заметили рост цен

Самарцы заметили рост цен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители в социальных сетях обсуждают резкое повышение цен для LPCAMM2. Стоимость памяти увеличилась почти в два раза.

Компания увеличила стоимость оперативной памяти для модульных ноутбуков. Одной из первых об этом сообщили в ITechNews. Особенно неприятно для закупщика стало не само число в 1600 долларов за 64 ГБ, которое не соответствует представлениям о разумной наценке на память. Гораздо важнее то, что это не прихоть бренда, а проблема, связанная с особенностями конкретной платформы.

Framework не только увеличила цены на оперативную память, но и повысила стоимость новых заказов на системы и материнские платы в целом. Это повышение компания связывает с увеличением стоимости чипов X7 и X9, лицензий Windows, а также памяти, накопителей и других кремниевых компонентов, особенно в конфигурациях на базе Ryzen AI 300.

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