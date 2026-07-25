В Кировском районе Самары скончался мотоциклист

Водитель погиб в результате аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. Водитель мотоцикла «Motoland Enduro» скончался, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Утром водитель мотоцикла «Motoland Enduro» двигался со стороны Студеного оврага в направлении улицы Демократической. Во время движения водитель врезался в металлическую опору, расположенную справа по ходу движения. Пострадавший водитель скончался в больнице», - отметили в сообщении.

Пассажиру рекомендовали амбулаторное лечение. По данному факту сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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