В Самарской области ожидается гроза и град 25-26 июля

В регион придет непогода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местных жителей предупредили о резком изменении погодных условий. В ближайший час в регионе ожидается гроза, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В ближайший час с сохранением в первую половину ночи 26 июля в регионе придет гроза и шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. Возможен град».

ГУ МЧС России по региону рекомендует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, лучше укрыться от непогоды в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от стихии около стен домов, за остановками общественного транспорта и рекламными щитами.

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