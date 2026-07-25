В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности 26 и 27 июля

В регион придет аномальная жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 26 и 27 июля местами в регионе ожидается сильная жара +40 градусов», - отмечают синоптики.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать правила безопасности. Не стоит долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Лучше избегать повышенных физических нагрузок, а также усиленных занятий спортом. Рекомендуется пить как можно больше жидкости, надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей.

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