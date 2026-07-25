В Самаре пройдет этап открытого чемпионата ПФО по пляжному волейболу

Чемпионат состоится в Самаре. Фото: VLP|Волейбольная лига Поволжья|ВЛП

В Самаре пройдет Открытый чемпионат ПФО по пляжному волейболу. Спортивное событие состоится 26 и 26 июля, сообщают организаторы.

«Призовой фонд этапа – 100 тысяч рублей. Распределение призового фонда пройдет следующим образом: 1 место – 25 тысяч рублей, 2 место – 12,5 тысяч рублей, 3 место – 7,5 тысяч рублей, 4 место – 5 тысяч рублей», - отмечают в сообщении.

Все участники мероприятия также получат фирменные футболки или топы. В рамках системы проведения турника указано максимальное количество команд – 48 в мужском турнире и 32 – в женском. Начало игр стартовала в 08:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал