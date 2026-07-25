Глава Самары поздравил сотрудников органов следствия

Глава города поздравил местных жителей. Фото: социальные сети Ивана Носкова

В Самаре глава города Иван Носков поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов следствия. Мэр опубликовал сообщение в своих социальных сетях в субботу, 25 июля.

«Ведение следствия – это искусство. Профессиональный следователь умеет видеть невидимое, замечать детали, внимательно их изучать и придавать значение самым незначительным, на первый взгляд, мелочам», — написал глава города.

Иван Носков поздравил всех ветеранов и действующих сотрудников СК РФ по Самарской области, ГУ МВД России, УФСБ по Самарской области. Мэр пожелал сотрудникам крепкого здоровья и успехов в службе.

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