В Самаре планируют ввести GeoPay для оплаты проезда

Новую систему можно протестировать в трамваях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре многие местные жители сталкиваются с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте. В городе планируют ввести новую систему, работающую даже во время отключения интернета, об этом глава дептранса рассказал 63.ру.

Система GeoPay будет работать при помощи другого приложения, находящегося в белых списках – 2GIS. Приложение не будет отключаться даже при возможных сбоях. Подобная программа реализуется совместно с банком и помогает цифровизации региона.

Горожане уже смогут найти коды системы в общественном транспорте областной столицы. Программу можно протестировать во всех трамваях города.

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