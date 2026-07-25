В Самаре обнаружили грунтовый могильник в Промышленном районе

Останки нашли при раскопках. Фото: ГИООКН по Самарской области

В Самаре эксперты проверили сохранность выявленного объекта культурного наследия. «Грунтовый могильник кладбище Томашева Колка II» обнаружили в границах улиц Ново-Вокзальной, Нагорная, Гвардейский переулок и Ставропольская, об этом сообщили в документации ГИКООН по региону.

«Археологи нашли могильник в процессе проведения разведочных работ. Разработчики обоснованно предупреждают, что строительство может повредить памятник, находящийся в зоне планируемого землеотвода», — говорится в сообщении.

Анализ картографических материалов и архивных источников показал, что к северу от планируемого земельного участка в XIX — первой половине XX века находилась деревня Томашев Колок. У этой деревни было своё кладбище, которое, судя по картам, занимало место, где сейчас планируется участок.

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